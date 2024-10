Sono volati stracci tra Yulia Bruschi ed Helena Prestes nella Casa del Grande Fratello. La concorrente di origini cubane, infatti, si è resa protagonista di una clamorosa scenata di gelosia nei confronti della modella brasiliana che, a suo dire, avrebbe fatto gli “occhi dolci” a Luca Giglioli detto Giglio.

“Stai dicendo che faccio gli occhietti a Javier e a Giglio…”, ha esordito Helena. “Io non mi sono messa in mezzo a nessuno. E’ una mia idea, la puoi rispettare? – ha replicato indispettita Yulia -. Se io ti guardo e vedo delle cose, te le dico. Va bene, non fidarti. Ma se io ti guardo da lontano e vedo determinati atteggiamenti da donna, visto che io sono donna, se permetti te lo dico, punto. Se ti piacciono o no, non è un problema mio. Capisci? Non ho due anni, non mi nascondo dietro ad un dito, se ti va bene è questo, altrimenti mi dispiace […] Ci sono state cose più di una volta, ad esempio quando facevi la panca con Giglio, ha degli atteggiamenti che non solo da parte mia ma anche delle persone che ci circondano perché mi hanno detto ‘Ma che sta facendo?’, e io guardo e ovviamente queste cose mi danno fastidio, anche se io e Giglio non stiamo insieme… C’è solo fastidio, perché se io so che una persona si sta conoscendo con un’altra, non vado a fare ca**atelle, perché è infantile”.

Yulia Bruschi, il rapporto con il suo ex compagno

“L’ho percepito deluso, ma secondo me fuori si vede altro. Lui non sa cose, quanti film si sarà fatto nella testa? Lui è una persona più adulta, mi ha detto ‘questo è il tuo sogno, se c’è da giocare gioca’. Però è anche vero che fuori abbiamo una vita piena e abbiamo messo in ballo tante cose. Lui è venuto per guardarmi negli occhi e dirmi ‘non ci credo’, ma non è questo il contesto per dirgli certe cose con i tempi giusti e la sensibilità giusta? Non è il contesto”.

La gieffina ha poi aggiunto: “A me lui ha detto ‘Proprio adesso che ti sto vivendo bene adesso ti perdo? Ma vai, questo è il tuo sogno, partecipa e metticela tutta!’. Lui è una persona con un certo spessore, un certo vissuto, tante cose me le ha insegnate, è un tipo pretenzioso e a volte ci siamo scontrati, ha una mentalità più chiusa della mia; è un imprenditore, un grande lavoratore, è molto attivo. Io sono decisa ma un po’ nel mio mondo. Mi ha insegnato tante cose”.