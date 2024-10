Non è passata inosservata la scelta di Antonella Fiordelisi di trascorrere lo scorso weekend a Londra. Il motivo? L’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip, tra dicembre 2023 e gennaio 2024, ha avuto un breve flirt con Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham e della Nazionale Italiana di Calcio. Secondo alcuni fan, l’influencer campana si sarebbe recata nella capitale inglese perché sarebbe in corso un riavvicinamento. Ma quanto c’è di vero? Quel che è certo è che nell'ultimo turno di Premier League, il portiere era impegnato nella gara contro il Crystal Palace, squadra del borgo londinese di Croydon, e dunque si trovava anche lui a Londra. Al momento si tratta solo di ipotesi, anche perché in una recente intervista rilasciata a Max Poli nel nuovo episodio del podcast Poli Opposti, ha rivelato di essere single.

Antonella Fiordelisi: "L'amore? Potrei fidanzarmi anche domani mattina, ma..."

“Come va l’amore? Io adesso amo me stessa, nel senso che ho imparato a stare bene da sola. Non bisogna mai accontentarsi nella vita, io potrei fidanzarmi anche domani mattina, sposarmi e avere dei figli, ma non ho trovato quella persona che mi completa al 100%. Mi deve aggiungere e non deve togliere. Purtroppo ho avuto delle relazioni che mi hanno un po’ scioccata, quindi non vorrei accontentarmi. Di recente ho anche chiuso le porte ad alcuni ragazzi che non lo meritavano sinceramente, però deve essere una cosa che veramente ne deve valere la pena, altrimenti sto bene da sola. Sarà veramente difficile trovare la persona giusta".

E ancora: "E’ molto difficile trovare una persona seria in generale, una persona che ti aiuta, che non va in competizione con te. Io sono una persona molto indipendente, e la donna forte e sicura di sé fa anche un po’ paura. Sicuramente al mio fianco deve esserci un uomo realizzato, che non va in competizione con me e che non fa il mio lavoro. In base alle esperienze che ho avuto ultimamente mi sono trovata meglio con chi non ha nulla a che fare con il mondo dello spettacolo".

Antonella Fiordelisi, la frequentazione con Guglielmo Vicario

Lo scorso febbraio, ospite di Luke Marani, imprenditore digitale molto seguito sui social, Antonella Fiordelisi aveva parlato anche della breve frequentazione con Guglielmo Vicario: “Perché è finita con Vicario? Non può mai essere finita una cosa che non è mai iniziata. E’ una persona che ho frequentato, è una persona che mi ha fatto stare molto bene perché è un bravissimo ragazzo, educato e con tanti valori. Mi ha fatto stare molto bene, quindi mi ha portato un momento di spensieratezza di cui avevo bisogno, però non sono mai stata fidanzata!”.