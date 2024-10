Alessandro Rizzo, ex fidanzato di Shaila Gatta, ha svelato nuovo dettagli inediti sull’ex velina, attuale concorrente del Grande Fratello.

Intervistato da Lorenzo Pugnaloni, il modello ha sottolineato l'ambiguità della ballerina napoletana, e in merito al rapporto tra quest’ultima e Lorenzo Spolverato, ha dichiarato: “Diciamo che sull’aspetto della pessima teatralità se la giocano a tavolino. Li trovo molto bene insieme, peccato che hanno la credibilità di un mazzo di carte del Monopoli e zero furbizia. Credo che non sia successo qui in Italia perché lei pensava di portare avanti il rapporto con l’altro (Javier Martinez, ndr) che, a favor di pubblico, era il più quotato. Quindi stava semplicemente fingendo di farselo piacere pur di accaparrarsi clip e consensi.

Javier? Non credo sia così stupido da farsi illudere, fa la parte del cane bastonato. Questo sicuramente fa gioco anche a lui: fare la vittima lo rende ‘forte’ all’interno del reality, e uno abituato a contesti televisivi tutta questa ingenuità e tenerezza non la fa. Anzi, penso che lui regga una sceneggiata che ca a suo favore. Lei è ovvio che ci ha giocato, Javier è stato funzionale fino ad adesso, ma chiaramente le maschere poi cadono e, in un contesto come quello del GF, è per forza di cose così. Non si può fingere a lungo… fortunatamente!”.