Ormai è ufficiale: Chiara Ferragni ha definitivamente archiviato il matrimonio con Fedez (anche se non ancora dal punto di vista legale), e ha iniziato una frequentazione con Giovanni Tronchetti Provera.

Dopo i primi scatti che immortavalano i due in atteggiamenti intimi (clicca QUI per l'articolo), l'imprenditrice digitale è stata paparazzata nuovamente in compagnia dell'erede di casa Pirelli. Questa volta, l'immagine ritrae un vero e proprio bacio pubblicato in esclusiva da Il Giornale d'Italia, che risale proprio alla serata di Halloween.

Si tratta della prima volta in assoluto in cui Chiara Ferragni appare pubblicamente insieme ad un altro uomo dopo la separazione da Fedez. Dagospia ha così commentato la foto del bacio, aggiungendo di segnarsi la data del 12 novembre: "Si vedono i due appiccicati come adolescenti con gli ormoni su di giri". Stando a questa indiscrezione, è ipotizzabile che i due possano ufficializzare la loro relazione in occasione della presentazione del calendario Pirelli.