Nelle passate settimane, Gabriele Parpiglia aveva rivelato della fine della frequentazione tra Chiara Ferragni e Silvio Campara (clicca QUI per l’articolo). Alcuni giorni fa, il giornalista ha anche raccontato che l’imprenditrice digitale avrebbe una nuova frequentazione con Giovanni Tronchetti Provera, vice presidente esecutivo del gruppo Pirelli ed ex presidente di Telecom Italia, figlio del più noto Marco Tronchetti Provera.

Ebbene, a distanza di una settimana, Parpiglia ha pubblicato su Instagram una foto della prima uscita di coppia “in maschera” di Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera in occasione di Halloween: Come ho raccontato nell’ultimo mese: non è un’amicizia ma una storia d’amore ‘intricata’ che con calma svelerò… quella tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera (figlio di Marco,ndr). Ecco il primo Haplloween insieme per la coppia. Attenzione, prima uscita di coppia in maschera intendo, perché di uscite insieme ne hanno già fatte e parecchie”.

La frequentazione tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera

“Eh già, proprio così. Ora starete pensando: ma che c’azzecca Provera? Semplice. La Ferragni e il figlio di Tronchetti Provera si conoscono perché i figli vanno a scuola insieme. Lui ne ha tre avuti dall’ex moglie Nicole Moellhausen (tra i due ex coniugi pare non scorra buon sangue, ndr), la Ferragni due con Fedez - ha scritto Gabriele Papriglia -. Ma quand’è che tra i due scatta qualcosa? Succede quando Campara decide di fare un passo indietro e non partire con la Ferragni in vacanza, in Perù, proprio come avevamo scritto qualche tempo fa. Lei non lo accetta, vola in Corsica, in Sardegna e a Ibiza e chi incontra? Proprio Provera, che inizia a dialogare con Chiara come prezioso consigliere.



Da quel momento il dialogo tra i due si intensifica. Campara è già lontano (ma non è tornato con la sua ex compagna, nota per i settimanali, ndr), Chiara e Giovanni invece sono sempre più vicini. Fino a quando, dopo lunghe verifiche, arriva la conferma da parte della “Milano bene”. I due si frequentano”. La Milano bene che è un po’ come “Roma” per il caso Totti – Blasi. Difficilmente sbaglia. Quasi mai. Mai. Anche dinanzi a eventuali smentite fake… E proprio come nelle serie turche siamo sicuri che questa storia avrà nuove e ancora lunghe pagine da scrivere…”.