Il Grande Fratello ha perso Iago Garcia, uno dei leader silenziosi della Casa. Nell’undicesima puntata andata in onda ieri, lunedì 4 novembre, il televoto è costato caro all’attore spagnolo, che è stato costretto a lasciare la Casa più spiata d’Italia. Un esito decisamente sorprendente e contro ogni pronostico, che non è andato assolutamente già al pubblico. Lo sfogo degli spettatori si è fatto sentire soprattutto sui social.

Nella puntata del Grande Fratello di ieri è arrivato il tanto temuto momento del televoto eliminatorio per Amanda Lecciso, Clayton Norcross, Iago Garcia e Mariavittoria Minghetti, finiti in nomination. I sondaggi del web parlavano chiaro, con Iago nettamente favorito sulla concorrenza (fino a toccare il 33% delle preferenze), e Amanda con un piede già fuori dalla Casa. Il terzo eliminato di questa 18esima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, invece, è stato proprio l’attore spagnolo. Iago è uscito a testa alta, augurando buona fortuna a tutti i suoi (ormai ex) coinquilini e compagni di avventura: “Ringrazio per il sostegno che ho avuto dopo 9 nomination. Sono felice di aver conosciuto le persone di questa casa, vi consiglio di continuare il cammino della verità, io sono sempre stato sincero, e auguro il meglio a tutti voi”. Il pubblico, tuttavia – come detto in precedenza – non ha assolutamente digerito l’esito del televoto.

La rabbia dei telespettatori

“Con l’uscita di Iago per me è finito il Grande Fratello", ha commentato qualcuno su X (ex Twitter), dove si ipotizza anche e soprattutto di un possibile “complotto” in merito all’inaspettata uscita di scena del concorrente spagnolo. "Clayton non dava fastidio a nessuno, Iago si"; "Iago l’hanno fatto fuori con la scusa del breve distacco”; “Come mai avete chiuso il televoto così in fretta?”; “Fatto fuori perché scomodo”; “Televoto truccato”. E ancora: “Dopo l’eliminazione di Iago sono orgogliosa di essermi persa sto scempio, vi meritate tante Shaila ed altrettanti Lorenzo che portano volgarità e fintume”; “Io ancora non mi capacito di vedere Iago fuori e Lorenzo dentro. Mi viene da vomitare! GF di m***a!”.