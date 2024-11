Negli ultimi giorni al Grande Fratello è esploso il “Cellulare gate”. Sabato notte, infatti, Tommaso Franchi ha rivelato a Mariavittoria Minghetti che Lorenzo Spolverato avrebbe usato un cellulare (clicca QUI per l’articolo) e avrebbe avuto modo di dare un’occhiata ai suoi account social. In seguito, Helena Prestes ha mosso le stesse accuse al modello milanese, e l’ha fatto proprio durante un confronto con lui.

Helena Prestes ha chiesto a Lorenzo Spolverato se fosse stato in bagno in aeroporto, e lui ha risposto di sì. A quel punto, la modella brasiliana ha aggiunto: “Senti ma è vero che tu hai usato il cellulare? Dai, hai usato il telefono nel bagno dell’aeroporto…”.

Lorenzo è parso in evidente difficoltà, ed ha cercato di cambiare discorso: “Il telefono? In che senso? No te lo giuro, ma perché avrei dovuto usarlo? Ma poi l’Italia sa…. Lollo è per pochi, Lorenzo non è per tutti. Comunque posso uscire anche domani, perché è stata un’esperienza bellissima quella di andare in Spagna, vedere Madrid, che bello credimi”.

Helena però ha continuato a spiegare a Lorenzo come mai secondo lei potrebbe esserci davvero stata una sbirciatina al cellulare: “Non lo so, magari per vedere qualcosa su voi. Forse per capire cosa pensa la gente o sapere delle cose. Anche perché tu sei il primo che ha detto che qui sta giocando. Mi hai detto che vuoi arrivare in finale e che ci tieni tantissimo a questo percorso che per te è anche lavoro”.

Del “cellulare gate” ne hanno parlato anche durante Striscia la Notizia nel momento del lancio della nuova puntata del Grande Fratello. “Per oggi è tutto, ora vi lasciamo al Grande Fratello… pensa che forse c’è qualche concorrente che ha usato il telefono, ma per i concorrenti c’è il divieto”, ha detto Roberto Lipari. “Due sono le regole al Grande Fratello: non usare il telefono e non usare il cervello”, ha invece ironizzato Sergio Friscia.