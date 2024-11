Tommaso Franchi è in volo per la Spagna e questa sera entrerà al Gran Hermano. L'idraulico toscano, infatti, vivrà nella Casa dei “cugini” spagnoli fino a domenica e potrà vedere nuovamente Maia Benedicto. Quest’ultima si è presa una cotta per il gieffino italiano, mentre lui ha iniziato a frequentare Mariavittoria Minghetti. Come reagirà Maica quando scoprirà tutto?

Quando Tommaso Franchi è stato prelevato dalla Casa, Mariavittoria Minghetti è rimasta spiazzata e ha dichiarato in diretta: “No questo no! Crudeltà! Sarà la prova del nove, vedremo come si comporterà”. Al termine della puntata del Grande Fratello, però, parlando con Helena Prestes, ha specificato: “Non sono gelosa, non siamo fidanzati, buon per lui, sono felice che sia andato in Spagna. Se vuole divertirsi ben venga”.

Uscito dalla Casa, Tommaso ha parlato a caldo della nuova avventura che lo aspetta: “Sono emozionato. E’ un’esperienza bellissima e unica. Non me lo aspettavo, davvero, è veramente un sogno. Un saluto a tutti, alla mia famiglia, a mia nonna, ai ragazzi della contrada a Siena… Speriamo di imparare un po’ di spagnolo e quando torno vi insegno qualcosa. Nel frattempo un bacione a tutti, ci vediamo presto”.