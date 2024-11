Al Grande Fratello, alcuni concorrenti iniziano a nutrire forti sospetti su Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Nei giorni scorsi, Helena Prestes, Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi hanno ipotizzato che L’ex velina di Striscia la Notizia e il modello milanese, durante il viaggio di ritorno dalla Spagna, abbiano avuto accesso ai propri smartphone.

“Io sono sicura che durante il viaggio hanno visto i cellulari e sanno tutto”, ha detto la modella brasiliana, alla quale hanno fatto eco l’idraulico toscano e il medico estetico, con quest’ultima che ha aggiunto: “A parte che ho notato che lei (Shaila, ndr) si è fatta la tinta…”. A quel punto, la regia ha staccato l’audio e non è stato più possibile ascoltare il resto della conversazione.

Ieri sera, durante un momento di confidenze con Mariavittoria, Tommaso le ha rivelato che Lorenzo gli avrebbe detto che quando lui e Shaila sono usciti dalla Casa per andare al Gran Hermano hanno avuto modo di dare un’occhiata ai social.

Nei giorni scorsi, Helena aveva rivelato che gli autori fornirebbero dell’alcol a Lorenzo, alludendo ad anche un trattamento speciale nei suoi confronti. Ma, a anche in questo caso, la regia ha prontamente censurato: “Anche io so tante cose. Ad esempio c’è Lorenzo che beve l’alcol di nascosto. In che senso? Perché danno l’alcol solo a lui. Come lo so? Ve lo dico io. Lui ha delle comodità qui dentro che...”.