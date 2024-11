Dopo la piccola sbandata per Maica Benedicto, al Grande Fratello Tommaso Franchi è tornato da Mariavittoria Minghetti, alla quale si è dichiarato. Tuttavia, ieri mattina l’idraulico toscano si è reso protagonista di uno scivolone enorme. Il concorrente, infatti, si è appartato con Shaila Gatta e le ha rivelato che il medico estetico e il suo gruppo parlano di lei tutto il giorno dicendo “cose indecenti dalla mattina alla sera”.

Tommaso "tradisce" Mariavittoria

“Quello che voglio dirti è occhio Shaila perché te hai delle persone qui dentro che dalla mattina alla sera ti giuro parlano solo di te. Ma solo di te. Occhio. Devi guardare bene. Se sono maschi o femmine? Quel gruppo di Mariavittoria. Shaila fanno solo quello, battute su di te, sparlano di te. Guarda che è una cosa indecente, fanno questo dalla mattina alla sera, sempre a sparlare di te. Tu e Tommaso invece non avete giudizi verso gli altri. Sono gli altri che fanno queste cose”.

La reazione di Shaila Gatta

“Ma lo sapevo. Amore non hanno niente da fare, non hanno una vita. Ma ti fai due domande? Quelle sono cattive e sono gelose. Vedi che bravo ragazzo che sei?! Non è facile la situazione mia e di Lorenzo. Poi ci sono queste persone che mettono zizzania. Questa come si chiama? Si chiama gelosia e invidia e non è normale. Fanno di tutto pur di mettermi in cattiva luce, ma non ci riusciranno, non mi ci mettono proprio. Poi il fatto che io e Lorenzo ci siamo baciati davanti a Javier. Nemmeno l’avevo visto. Se gli dà fastidio poteva entrare dentro in casa e basta”.