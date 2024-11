Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sono senza dubbio i concorrenti più discussi di questa edizione del Grande Fratello. Etichettati da gran parte degli spettatori e da quasi tutti i loro coinquilini come degli attori o comunque abili strateghi, quel che è certo è che stanno tenendo in piedi l’intera baracca.

Dopo la performance vietata ai minori a uso e consumo delle telecamere, nelle ultime ore l’ex velina e il modello milanese sono finiti nella bufera per la decisione di essersi volutamente isolati dal resto del gruppo. I due gieffini si sarebbero allontanati da tutti, anche dai concorrenti con cui avevano stretto un legame. Secondo alcuni inquilini, la loro sarebbe una strategia, una dinamica che potrebbe farli finire nuovamente al centro della scena nel corso della puntata di lunedì. A puntare il dito contro Shaila e Lorenzo anche due dei loro più stretti “alleati”, ovvero Luca Giglioli e Yulia Bruschi.

Ad esternare quello che sembra essere il punto di vista dell’intera Casa è stata anche Pamela Petrarolo: “Se io faccio una cosa, un gesto forte e lo faccio in un contesto che è la Casa, ci sono altre persone, comunque questo è un gioco, e rompo gli equilibri. Creo una rottura, fondamentalmente di pensiero. Qui dentro non ti puoi aspettare che non ci sia un minimo di giudizio. Il gioco comporta questo. Non è che si possono aspettare che tornano belli belli dalla Spagna, vediamo quello che vediamo, e stiamo tutti zitti. E’ follia, utopia”.