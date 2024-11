Federica Petagna, ultima arrivata nella Casa del Grande Fratello, sembra già avere le idee piuttosto chiare sui coinquilini. L’ex volto di Temptation Island si è già avvicinata ad alcuni di loro, rivelando anche chi la incuriosisce dal punto di vista fisico.

Prima dell’ingresso della giovane napoletana, Amedeo Venza aveva rivelato: “Nel video di presentazione Federica ha detto che c’è un inquilino che le potrebbe interessare. Lei sta frequentando il single Stefano ma non durerà, anche perché ha le idee chiare su chi puntare, Javier”. E, in effetti, Federica non è indifferente al fascino del pallavolista argentino. E’ stata lei stessa a confidare ad alcuni gieffini che Javier è il suo uomo ideale a livello estetico.

“Sono curiosa di sapere se ti piace qualcuno qui dentro. Dimmi la verità, chi è il ragazzo più bello? Quello che ti piace e che ti incuriosisce più degli altri. Numero uno? Senza paura, tanto parliamo di aspetto. Però devi dire la verità”, le ha chiesto Helena Prestes. La Petagna ha rivelato che Javier Martinez è il gieffino che le piace di più, seguito poi da Lorenzo Spolverato: “Chi mi piace dal punto di vista fisico? Sì ho le idee chiare su questo. Devo fare una classifica? Quello che mi piace di più e metto al primo posto è Javier, lui è proprio il mio prototipo estetico. Poi al secondo posto mmm… metto Lorenzo. Sì lo so che lui è impegnato. Loro sono il mio prototipo, Javier di più”.