Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato non riescono più a trattenersi. Dopo essersi abbandonati alla passione mentre erano rinchiusi nel magazzino della Casa del Grande Fratello, e poi in giardino davanti allo sguardo degli altri inquilini, in particolare Javier Martinez e Helena Prestes, questa notte, in occasione del party di Halloween, l’ex velina e il modello milanese hanno messo in scena quello che, secondo molti, aveva le connotazioni di un film vietato ai minori.

Le immagini trasmesse hanno però scatenato le critiche dei telespettatori. “Questi hanno superato il limite della decenza, e non si tratta di essere bigotti. La passione non è questa. Questa è teatralità”, ha commentato qualcuno. E ancora: “Non è passione questa. Ho visto baci migliori nelle telenovelas messicane anni ’90. Loro sono affamati di fama”.

A farsi portavoce del pensiero di gran parte del pubblico è stato Iago Garcia, che di fronte alla performance a “luci rosse” di Shaila e Lorenzo, ha detto: “Lei sa perfettamente che comunque questo piace alla gente, il linguaggio della soap, perché stai creando scena… Questi giochini a casa piacciono, come una telenovela, sa che la fa stare al centro della ‘fotografia’, anche Lollo lo sa, però lei è il capitano”.