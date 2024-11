Nella Casa del Grande Fratello, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato ormai non si contengono più. E pensare che, dopo l’aereo per Javier Martinez (“L’Italia sa”), l’ex velina era andata in tilt ed era scoppiata in un pianto disperato, tanto che aveva suggerito al modello milanese di “distaccarsi un po’”.

Nei giorni scorsi, i due gieffini si erano abbandonati alla passione, prima rinchiusi all’interno del magazzino (con lei che gli ha anche “tastato” le parti intime), e poi in giardino sotto gli occhi del pallavolista argentino e di Helena Prestes.

La dedica a Martinez aveva gettato nello sconforto Shaila, la quale ha compreso che il pubblico si è schierato con Javier e non con lei. Dopo essere scoppiata a piangere, la Gatta e Spolverato avevano pensato di allontanarsi. Durante i festeggiamenti per Halloween, però, i due hanno messo in scena quello che secondo molti è stato un film vietato ai minori, e non sono mancate le critiche da parte degli spettatori. C’è anche chi ha ricordato le linee guida imposte da Piersilvio Berlusconi, che aveva imposto una stretta “anti-trash” ai reality di casa Mediaset.

A farsi portavoce del pensiero di gran parte del pubblico è stato Iago Garcia che, di fronte alla performance a “luci rosse” di Shaila e Lorenzo, ha detto: “Lei sa perfettamente che comunque questo piace alla gente, il linguaggio della soap, perché stai creando scena… Questi giochini a casa piacciono, come una telenovela, sa che la fa stare al centro della ‘fotografia’, anche Lollo lo sa, però lei è il capitano”.