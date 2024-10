La scorsa settimana, quando si trovava ancora nella Casa del Gran Hermano, Lorenzo Spolverato ha ammesso di aver “giocato” con Helena Prestes.

“La brasiliana, la modella, lei è presa. La modella è molto famosa in Italia, si è innamorata. Io no, ho giocato. Lei è innamorata di me, ma io no! A me già piaceva Shaila. Helena invece è innamorata, è molto presa da me. Però credevo che poteva piacermi in altro modo, ma poi ho pensato di no, che era meglio essere solo amici per divertirsi. Tra me e lei c’era solo questo. Ma il cuore è solo per Shaila… per adesso”.

Eppure, pochi giorni prima, il modello milanese aveva chiesto a Helena di fidarsi di lui, e le aveva giurato che non vede al suo fianco una persona come Shaila Gatta: “Con te è un rapporto vero e puro e io questo voglio. Dall’altra parte con Shaila non è un rapporto puro! Non le ho mai creduto. Io sono qui con te, perché c’è verità. Non me ne frega un c***o di lei. Da quando sei entrata mi hai preso tu. Ti devi fidare di me, non mi piace Shaila! A me prima piaceva l’idea che avevo di lei, ma era fantasia, tutto sbagliato, perché era una cosa che avevo idealizzato. Poi l’ho conosciuta meglio, ho visto i suoi comportamenti. Come donna non mi piace, quello che vedo non mi piace. Per tutte queste cose ti ripeto che non è una ragazza che mi può piacere”.

Lorenzo Spolverato smascherato dai fan

Pochi istanti fa, Lorenzo è stato di fatto smascherato da un aereo inviato dagli “Ex Helenzo” sopra la Casa del Grande Fratello (ex fan della ship tra lui e la Prestes), che hanno citato proprio un passaggio delle rivelazioni fatte ai coinquilini spagnoli: “Helena, per noi non sei un gioco”, recitava infatti lo striscione. A quel punto, dopo essersi reso conto di essere stato smascherato, Spolverato ha lasciato il giardino ed è rientrato di corsa all’interno della Casa.