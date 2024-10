Dopo aver abbandonato la Casa del Grande Fratello in seguito all'incontro con suo marito Luigi (che le ha chiesto di uscire), Eleonora Cecere è stata ospite dell'ultima puntata di Casa Chi. L'ex ragazza di Non è la Rai ha voluto spiegare le vere ragioni per cui ha deciso di lasciare il reality show.

"Sicuramente lui ha letto in me un qualcosa che non andava, ha capito alcuni miei segnali, di conseguenza anche io sentivo la mancanza della mia famiglia in quanto noi siamo molto legati, siamo quattro corpi e un'anima e ci leggiamo anche soltanto con lo sguardo. E' stata una scelta ben ponderata, sicuramente è stata una scelta che io ho fatto con il cuore. Al contrario sì, certo, avrei fatto lo stesso".

Eleonora ha poi voluto ringraziare Alfonso Signorini: "E' una cosa che io ho sempre sognato di fare, questo non lo nascondo. Voglio ringraziare in primis Alfonso Signorini e tutti gli autori per avermi dato questa possibilità. Alfonso è stato molto carino, veramente di cuore. L'ho sentito anche quando mi ha abbracciata entrando in studio [...] Sono felice di aver fatto questa scelta e di essere tornata a casa, di godermi di nuovo le mie bambine, mio marito, ma non mancherò sicuramente i lunedì in studio. In qualche modo riporterò tutto quello che succede".

L'ex gieffina ha poi rivelato chi, secondo lei, è il concorrente "meno autentico": "Ce ne sono un paio che non mi convincono. Posso dire una cosa? Come ho sempre detto sono stata molto fortunata perché non mi aspettavo di trovare, almeno all'apparenza, un gruppo così unito, così coeso. Sicuramente ci sono delle dinamiche, non mi convince Luca Calvani. Tornando a casa, alla fine ho fatto il punto per vedere alcune cose. Diciamo che mi sono fatta un po' un'idea di quello dall'interno non vedi. Uscendo ti rendi conto di ciò che si dice e di ciò che si fa. Calvani non mi sembra autentico, spero di sbagliarmi, ma nella vita raramente mi sbaglio".

E alla domanda su chi butterebbe giù dalla torre tra Lorenzo Spolverato e Javier Martinez, Eleonora ha riposto: "Ma guarda sono due ragazzi completamente diversi. Lorenzo lo terrei e butterei Javier".