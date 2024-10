Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato ha nominato Mariavittoria Minghetti. Tuttavia, durante un confronto tra i due gieffini, il modello milanese ha negato di averlo fatto.

Lorenzo ha detto a Mariavittoria che non la nominerebbe mai solo perché lei e Shaila Gatta non vanno d’accordo: “Hai tutto il diritto di giudicare questa cosa con lei. Io di certo non vado a nominati perché non hai simpatia per Shaila. Queste bambinate non le faccio”. Tuttavia, proprio nel corso della puntata dello scorso lunedì, Lorenzo ha nominato proprio Mariavittoria (così come ha fatto la stessa Shaila), che poi è finita al televoto. Su X (ex Twitter), molti utenti hanno criticato Spolverato per aver mentito in maniera così spudorata alla Minghetti.

Mariavittoria contro Shaila: "Falsa e str**za!"

“Io mi sento ingabbiata, sento che non riesco a uscire fuori, come se fossi dentro ad una scatola. Anche in puntata non riesco bene ad esprimermi. Ho fatto la figura della tonta stasera e poi quell’altra che si intromette e poi prende in giro tutti e fa i teatrini. Poteva restare a Madrid!

Ora è tornata Shaila che si fa il suo gioco, il suo Shaila e Lollo show, il suo teatro. Quell’altra str*nza è tornata e mi ha nominato. Io quella non la posso sopportare. Poi era immune e non si poteva nominare. Ma come fa Lorenzo a starci? Solo perché è bella? Io non capisco come fa. Io la vedo così finta. Non la riesco a vedere vera.

Certo che sono sincera, non mi piace e ve lo ripeto mille volte. Io non la posso sopportare e ti dico la verità: mi dà anche fastidio che è tornata. Io non la posso soffrire. Quello si prenderà uno di quei pali in faccia a 200 all’ora. Lei lo prende in giro non è innamorata”.