Nella Casa del Grande Fratello, la passione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sta iniziando a dare sui nervi ad alcuni inquilini, anche perché l’ex velina e il modello milanese hanno “limonato” senza troppi problemi davanti agli occhi di Javier Martinez e Helena Prestes, i due concorrenti ai quali hanno mentito nel corso di queste settimane. Gli atteggiamenti “calorosi” di Shaila e Lorenzo stanno infatti facendo discutere molto i vari gieffini, tanto è vero che sia Jessica Morlacchi che Enzo Paolo Turchi non hanno certo fatto mistero di quali siano le loro opinioni al riguardo.

Ieri sera, nel tentativo di allentare il clima di tensione che si respira nella Casa del Grande Fratello, dopo la cena gli autori hanno deciso di far ascoltare della musica ai concorrenti. Helena Prestes e Javier Martinez sono subito andati a ballare in giardino, e poco dopo sono usciti anche Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, che si sono “dati da fare” davanti agli occhi dei due gieffino che hanno preso in giro in queste settimane. La modella brasiliana e il pallavolista argentino non si sono però scomposti, e hanno continuato a ballare come se nulla fosse, ma all’interno della Casa alcuni inquilini hanno commentato la scena.

Jessica Morlacchi e Enzo Paolo Turchi sono tra quelli che hanno espresso perplessità e stupore per quello a cui hanno assistito. “Stanno facendo il panico. Forse meglio essere un po’ all’antica su questo”, hanno commentato la cantante e il coreografo. Osservando la scena, Jessica ha detto: “Sono senza parole, tatto zero. Davanti a Javi stanno facendo il panico, ma guarda che slinguate ragazzi. Evitate. Che facciano pure, ma qui è tatto zero […] Io non credo neanche che non abbiano dormito insieme (in hotel, ndr) e si saranno sicuramente preparati qualcosa”.

Poco dopo, anche Enzo Paolo si è espresso: “Fuori c’è una scena di quelle… Sarò sbagliato io che vi devo dire. Sarò all’antica, ma sono felice e contento di essere all’antica su certe cose. Essere all’antica non significa condannare in toto la modernità. Ma qui mi sembra un poco troppo”.

Luca Calvani ha invece preso le parti di Shaila e Lorenzo: “Ma lasciateli fare”, e la Morlacchi gli ha risposto: “Nessuno dice di non farlo, ma si stanno limonando come se non ci fosse un domani a mezzo metro dagli altri due, capisci?!”.