La relazione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato continua a non convincere. Sia dentro che fuori la Casa del Grande Fratello, sono in molti a nutrire dubbi circa la veridicità del rapporto, e tra questi ci sono anche Stefania Orlando (che già si era espressa negativamente sulla coppia), che a Pomeriggio 5 ha spiegato i motivi per i quali non crede alla genuinità del sentimento, e Caterina Collovati, la quale ha dichiarato di essere in imbarazzo come donna davanti agli atteggiamenti dell’ex velina.

La Orlano sostiene che, secondo lei, Shaila e Lorenzo sono la versione fake di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: “Non dico che è una gatta morte. Lei è una che guarda bene il suo percorso e sta facendo la sta strategia. Non credo assolutamente nella storia tra lei e Lorenzo. Non credo in questo amore sbocciato così. Penso invece che sia una bella strategia che lei e Lorenzo hanno messo in piedi perché sanno benissimo che fuori queste cose vengono adorate. Sono due ragazzi furbi e hanno capito che piacciono le storie e quindi ne hanno creata una. Se pensano di essere Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli di questa edizione hanno proprio sbagliato. Perché qui si capisce che è tutto finto”.

Le due opinioniste si sono però scontrate su un punto. La Collovati infatti non crede che il pubblico da casa possa gradire le ship di questo tipo: “No, io non sono d’accordo. Non credo proprio che la gente che guarda il programma adori queste storie qui. Sono sicura che abbiano tutti capito. Ho visto delle scene che mi sono messa le mani nei capelli. Mi sono detta ‘ma cos’è questa roba?!’. Ma questa volgarità mi indigna come donna. Abbiamo parlato prima di donne forti e autonome e che scelgono, qui come la vogliamo chiamare? Io non voglio essere cattiva. Questa Shaila è una donna che mette in imbarazzo le altre donne”.