Nelle passate settimane era tornato d’attualità un video in cui Javier Martinez veniva demolito da Tina Cipollari durante una puntata di Uomini e Donne. L’attuale concorrente del Grande Fratello, infatti, ha partecipato al dating show di Maria De Filippi nelle vesti di corteggiatore di Sara Tozzi.

L’avventura dell’allora tronista, però, termino dopo una manciata di settimane. Sara, infatti, preferì abbandonare il programma in quanto era ancora innamorata del suo ex fidanzato. A distanza di cinque anni, nelle scorse ore la Tozzi ha parlato proprio di Javier, rivelando ai microfoni di Tag24 che lei e il gieffino si sono frequentati per diverso tempo dopo Uomini e Donne.

“Non ci siamo mai persi di vista, abbiamo continuato a sentirci e vederci, mi ha scritto fino all’anno scorso. Ci siamo frequentati, anche se con delle pause, perché lui è sempre in giro con la pallavolo e per me è complicato portare avanti relazioni a distanza”.

Sara Tozzi ha poi parlato dell’interesse di Javier Martinez nei confronti di Shaila Gatta: “Ho visto l’ultima puntata, ero curiosa della reazione di Javier. Ero sicura che ci rimanesse male, era innervosito. Javier è una persona vera e l’interesse per Shaila sono sicuro fosse sincero.

Ha un po’ accusato il colpo, ma sono sicura che si riprenderà. Non è una di quelle persone che si buttano giù. Ha superato un lutto doloroso, vive da solo da tantissimi anni, ha sempre girato l’Italia con la pallavolo, non ha la famiglia accanto perché i suoi familiari vivono lontano. Il papà è in Sardegna. Insomma è un uomo che sa affrontare le difficoltà”.