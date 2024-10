Credevate che la storia d’amore tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti fosse giunta definitivamente al capolinea? Beh, stando alle ultime indiscrezioni sembrerebbe di no.

Amedeo Venza ha rivelato che l’influencer campana e il ristoratore rietino si sarebbero visti di recente: “Se stanno insieme o no, nessuno può saperlo, perché non ne parlano con nessuno! Ma sicuro si sono visti di recente”. Un’indiscrezione che se dovesse essere confermata potrebbe aprire ad un nuovo ritorno di fiamma, ipotesi alla quale i numerosissimi fan della coppia non hanno mai spesso di sperare.

La relazione tra Perla e Mirko è giunta al capolinea lo scorso 3 agosto, data in cui entrambi si sono affidati ai social per comunicarla, gettando nella disperazione i fan (qualcuno di loro è addirittura finito al pronto soccorso) Da allora si sono rincorse di continuo voci circa possibili incontri “segreti” o riavvicinamenti, fino a quando lei ha smesso di seguirlo sui social dopo aver scoperto che Brunetti aveva avuto una conversazione lontana da occhi indiscreti con la sua ex Greta Rossetti.

Lo scorso settembre, a chi attribuiva la fine della storia d’amore tra Mirko e Perla alla presunta intromissione di persone vicina a quest’ultima, l’ex gieffina aveva chiarito: “Ci tengo anche a chiarire una cosa molto importante, che la fine della relazione mia e di Mirko, che voi potete pensare che delle persone vicine a me, che siano amiche, famiglia o tante altre persone possano essere il motivo della fine della nostra relazione. Ragazzi, è follia. Veramente follia che si pensa una roba del genere. La relazione tra me e Mirko non è terminata a causa di altre persone ma per una scelta nostra, o per dei motivi o per delle problematiche nostre interne. Non c’entra il lavoro, non c’entrano altre persone, non c’entra nessuno. Non è facile, perché noi comunque veniamo da una situazione abbastanza difficile, quindi cose da affrontare ce ne erano tante nel momento in cui saremmo usciti da quella Casa, e purtroppo delle cose non si sono riuscite ad affrontare e ad andare oltre. Ma io non sono qui a dire tutto perché ci sono delle cose private...”.