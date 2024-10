Nel corso della passata edizione del Grande Fratello, aveva fatto molto discutere la vicinanza tra Angelica Baraldi e Mirko Brunetti. All’epoca, il ristoratore rietino era ancora fidanzato con Greta Rossetti, la quale le aveva dato alla gieffina della “gatta morta”.

“Ringrazio mamma di avermi fatta educata. Cosa non si fa pur di essere salvata dalla nomination. Mirko adesso svegliati. Viva le gatte morte. Ragazzi sto guardando la diretta. Comunque le ho sempre odiate fin da piccola le gatte morte. Se vuoi una cosa dillo e non ti nascondere. Se ti nascondi sei una gatta morta. Io se voglio una cosa lo dico chiaro. Dietro ad ogni gatta morta c’è una… non dico la parola… viva. Sono senza parole. Quelle più gatte morte sono le fidanzate. Sono davvero senza parole ragazzi. Ma vai fuori dal ca**o”.

Nei mesi successivi, al termine del reality show condotto da Alfonso Signorini, Angelica e Greta hanno seppellito l’ascia di guerra, e si sono fatte immortalare sorridenti alla festa di compleanno di Vittorio Menozzi.

Ma torniamo alla stretta attualità. Angelica e Mirko hanno sempre avuto un ottimo rapporto, tanto che lei lo ospitava nella sua casa di Roma quando lui raggiungeva la Capitale per essere presente in studio alle puntate del Grande Fratello. Tuttavia, negli ultimi mesi il rapporto tra i due ex gieffini sembra essersi raffreddato, tanto che lei di recente ha addirittura smesso di seguirlo sui social. Ma cos’è accaduto? Al momento non è dato sapere. Quel che è certo è che Mirko, invece, continua a seguire Angelica su Instagram.