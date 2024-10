Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha dedicato un blocco al feeling tra Tommaso Franchi e Maica Benedicto. L’idraulico toscano ha ammesso di non essere indifferente al fascino della gieffina spagnola: “Tra noi c’era attrazione è verissimo, eravamo molto complici. Anche se in soli due giorni c’è stato qualcosa di bello. Quando uscirò di qui vorrei rincontrarla, o vado io a Madrid oppure viene lei da me in Toscana”.

Ieri sera, il Grande Fratello e il Gran Hermano hanno organizzato un collegamento per Tommaso e Maica: lui dal confessionale italiano e lei da quello spagnolo. “Che bello rivederti. perdonami, non potevo dirti la verità, dovevo mentirti, non potevo dirti che ero una gieffina spagnola. Però la verità è che mi manchi”, ha detto Maica. Il gieffino italiano ha risposto: “Ti perdono, sei bellissima! Mi manchi anche tu. Quanto? Mucho. Quale canzone le dedicherei? Si chiama Albachiara, il cantante l’ha dedicata alla sua fidanzata. Di te amo i tuoi occhi, perché vedo la tua anima dal tuo sguardo”. La Benedicto ha ricambiato: “Per me è lo stesso. La prima volta che ti ho visto mi hai colpito e nei tuoi occhi ho visto la tua anima limpida. Anche se ci siamo conosciuti per poco, ma per me è stato speciale. Se vorrai venire in Spagna ti accoglierò”.

Alla fine, Tommaso ha fatto una promessa a Maica: “Anche tu sei la benvenuta in Toscana. Io sono sicuro che ci vedremo fuori dal Gran Hermano. In qualche modo ti prometto che ci ritroveremo”.

Tornato nella casa, Franchi ha raccontato del collegamento ai suoi coinquilini: “Mi sono collegato con il Gran Hermano. C’era la diretta, lei era in confessionale. Io all’inizio la vedevo e basta. Mi ha visto, non se l’aspettava, abbiamo chiacchierato una ventina di minuti, è stato bello. Era gasatissima e anche io lo ero. Ho cercato di parlare anche in spagnolo. Le ho dedicato una canzone. Quale? Albachiara di Vasco Rossi. Poi mi hanno chiesto cosa mi piace di lei e io ho risposto che amo i suoi occhi perché grazie a loro posso vedere la sua anima bella. C’era uno scarto di segnale di 4 secondi. Devo dire che è stato bello e mi ha fatto piacere. Il conduttore è più giocherellone di Alfonso e rispetto a Signorini è uno che vuole creare più inciuci”.