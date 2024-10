L’improvviso ed inaspettato ritiro di Eleonora Cecere dal Grande Fratello in seguito alla richiesta di suo marito Luigi ha fatto molto discutere. L’ormai ex gieffina, però, ha rotto il silenzio sui social, spiegando di aver abbandonato la Casa per le figlie. Intervistata dal settimanale Chi, però, l’ex volto di Non è la Rai ha nuovamente cambiato versione.

“Il problema è stato che per le bambine era la prima volta che erano lontano da me, anche se è stato un mese e mezzo, a me sembravano quattro o cinque mesi, all’interno della Casa è tutto diverso. Poi, i problemi che loro avevano si stavano ripercuotendo sulla scuola. Ci sono tanti fattori, di conseguenza io ho deciso di tornare dalla mia famiglia e dalle mie bambine”.

Quando il giornalista le ha detto che il suo ritiro poteva passare come un atteggiamento “ottocentesco”, Eleonora Cecere ha precisato: “Lui ha letto in me un qualcosa che non andava, ha capito alcuni miei segnali, anche io sentivo la mancanza della mia famiglia in quanto noi siamo molto legati, siamo quattro corpi e un’anima e ci leggiamo anche soltanto con lo sguardo, è stata una scelta ben ponderata e fatto con il cuore“.

E ancora: “Lasciatemi però dire un’ultima cosa se posso: anche stamattina ho letto commenti non molto piacevoli riguardo a mio marito, voglio dire a tutti quelli che scrivono sui social che la mia è stata una scelta fatta col cuore, non una scelta da marito maschilista o quant’altro, non è giusto nei confronti di mio marito: lui ha letto in me qualcosa che non andava e sono felice che lui abbia accolto la mia richiesta. E sono felice di essere tornata dalle mie bambine che avevano bisogno di me. Mio marito fa il nostro stesso lavoro, è un uomo di spettacolo anche lui, sarebbe sciocco tirarmi via perché non è così che è andata”.

Eleonora ha poi concluso: “Il Grande Fratello era il mio sogno. È vero è sempre stato il mio sogno e per questo voglio ringraziare tutti gli autori a cominciare da Alfonso Signorini che anche in questo caso mi è stato molto vicino, è molto caro. Ho sentito il suo abbraccio forte, stretto, mi ha emozionata, mi ha dato una possibilità ed è stata un’esperienza bellissima. Sono felice di avere fatto questa scelta e di essere tornata a casa, ma non mancherò i prossimi lunedì in studio”.