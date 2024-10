Helena Prestes ha il dente decisamente avvelenato dopo aver scoperto che Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta hanno “amoreggiato” nella Casa del Gran Hermano. Ieri sera, durante la decima puntata del Grande Fratello, la modella brasiliana ha tuonato contro l’ex velina e il modello milanese, accusandoli di essere giocatori: “Ma che bello, bel viaggio vi siete fatti. Vi ci voleva il viaggio, avete ringraziato il Grande Fratello? Non mi sembrate coerenti. Vi auguro di vivervi questa esperienza lavorativa. Siete stati chiari? Ma quando? Siete così sicuri? Il lavoro per voi è importante. Almeno adesso tu Lorenzo non sarai più confuso. Siete due grandi giocatori questo è chiaro. Hai fatto un bel gioco tu. Non è così? Io dico di sì. E tu Shaila non dirmi che ti dispiace. Non sei vera e nemmeno coerente. Adesso avete anche unito amore e lavoro”.

Helena ha continuato a sfogarsi anche al termine della diretta: “Io vedo poca coerenza e molto gioco. Anche da parte di lei, che mi ripeteva che Lorenzo non le piaceva. Mi ha rassicurata più volte e adesso all’improvviso è innamorata di lui. Qui c’è molto lavoro oltre che questo amore di cui tanto parlano”.

Durante la notte, la Prestes ha poi confidato a Mariavittoria Minghetti e Amanda Lecciso che gli autori fornirebbero dell’alcol a Lorenzo, alludendo ad anche un trattamento speciale nei suoi confronti. Ma, a quel punto, la regia ha prontamente censurato: “Anche io so tante cose. Ad esempio c’è Lorenzo che beve l’alcol di nascosto. In che senso? Perché danno l’alcol solo a lui. Come lo so? Ve lo dico io. Lui ha delle comodità qui dentro che...”.