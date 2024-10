Al termine della puntata del Grande Fratello andata in onda ieri sera, Javier Martinez ha vuotato il sacco e ha rivelato che, durante un momento di confidenze sotto le coperte con Shaila Gatta, quest’ultima avrebbe dato delle “zo**ole” a Mariavittoria Minghetti e Amanda Lecciso.

“Shaila ha detto che sono una zo***la, perché secondo lei io ci provavo con Javier, me l’ha detto lui (indica Javier, ndr). Ho una visione ben specifica di Shaila. L’ho sempre detto. Lei qua fuori in Casa ha una maschera, la vera Shaila esce sotto le coperte”. Mariavittoria ha poi aggiunto: “Shaila parla come un libro stampato, è tutta finta dalla prima all’ultima parola, fa tanto la paladina delle donne e poi dà della zo***la a un’altra donna”.

Nella tarda di mattinata di oggi, Shaila, Mariavittoria e Amanda hanno avuto un confronto al riguardo ma, per una ragione che resta tutt’ora ignota, la regia non ha mostrato una singola immagine della discussione tra le tre gieffine. Un dettaglio che ha fatto letteralmente imbestialire i telespettatori che stavano assistendo alla diretta, sia su Mediaset Extra che su Mediaset Infinity. Gli autori hanno “preferito” dedicare una doppia regia a Luca Calvani, che era intento a compilare la lista della spesa.

Al termine del confronto, sono state riprese Amanda, Mariavittoria e Jessica mentre commentavano quanto appena accaduto. Le tre concorrenti ribadivano di non credere assolutamente a Shaila, che avrebbe negato di averle etichettate come delle “zo**ole”.