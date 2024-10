Durante la puntata del Grande Fratello trasmessa ieri, lunedì 28 ottobre, c’è stato l’attesissima resa dei conti tra Shaila Gatta e Javier Martinez, e tra Lorenzo Spolverato e Helena Prestes.

La modella brasiliana, profondamente delusa dopo aver visto le clip nelle quali l’ex velina e il modello milanese “amoreggiavano” al Gran Hermano, ha tuonato: “Che bello, un bel viaggio. Ci voleva. Avete ringraziato il Grande Fratello? Non mi sembrate coerenti però. Entrambi avete detto che questo era il vostro sogno e non c’entrava l’amore. Non voglio ascoltare niente adesso, parliamo dopo. Adesso mi è chiaro tutto”. “Il fatto che tu ti sia innamorata è un sentimento tuo, non c’è in me questo sentimento. C’è stato il contatto fisico, ma da due settimane ho detto che era solo amicizia”, ha ribattuto Lorenzo. “Adesso sarà sicuramente di amicizia, perché adesso hai una persona. E dovete ringraziare il Grande Fratello di questo. Siete due grandi giocatori. Shaila adesso unisci il lavoro e l’amore”, ha incalzato Helena.

“Sono felice per loro, ci sarà qualcuna fuori che mi aspetterà e rispetterà meglio – ha aggiunto Javier -. Adesso sono leggero, non mi riguarda più. Con Lorenzo ci sarà un bel rapporto, ma Shaila per me non c’è più adesso dentro questa casa. Non ci voglio neanche più perdere tempo. Non perderò l’educazione, non farò finta che non ci sia, però per me è una persona di cui non mi fiderò più, che non c’è più”.

Al termine della puntata, Helena Prestes si è sfogata con Mariavittoria Minghetti e Amanda Lecciso, facendo una rivelazione inedita in merito al trattamento “di favore” che Lorenzo Spolverato riceverebbe dagli autori: “Lorenzo beve alcol di nascosto. Lo danno solo a lui, ve lo dico io. Lui ha delle comodità qui dentro”. A quel punto è intervenuta la regia che ha fatto scattare immediatamente la censura.