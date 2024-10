Nel corso della decima puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, lunedì 28 ottobre, Federica Petagna, ex volto dell’edizione autunnale di Temptation Island, è diventata ufficialmente una nuova concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini.

La giovane napoletana, dopo la rottura con Alfonso D’Apice, ha iniziato a frequentare l’ex tentatore Stefano Tediosi, conosciuto proprio durante la sua avventura nel programma condotto da Filippo Bisciglia. Tuttavia, c’è chi ritiene che Federica sia stata fatta entrare nella Casa per un motivo ben preciso: ora che la frequentazione tra Javier Martinez e Shaila Gatta si è conclusa (l’ex velina ha definitivamente virato su Lorenzo Spolverato), gli autori vorrebbero spingere una ship tra l’ex volto di Temptation Island e il pallavolista argentino.

“Lei sta frequentando il single Stefano ma non durerà, anche perché ha le idee chiare su chi puntare, Javier. Ne vedremo delle belle, e non vi dico se in futuro dovesse entrare anche Alfonso”, ha rivelato Amedeo Venza, al quale ha fatto eco anche un altro esperto di gossip, ovvero Alessandro Rosica: “Lei ha dato subito l’ok per fare una coppia fake nella Casa, altrimenti non l’avrebbero presa”.