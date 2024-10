La scorsa settimana, dopo essere stato inaspettatamente scaricato in diretta televisiva, Javier Martinez ha rivelato ai coinquilini che Shaila Gatta, mentre era sotto le coperte con lui, sparlava di loro e udite udite, anche di Lorenzo Spolverato! Il pallavolista argentino ha fatto una confessione in particolare: “Su Lorenzo mi ha detto due o tre cose che mi hanno convinto che lei non fosse interessata a lui”.

Questa notte, al termine della puntata del Grande Fratello, Javier ha fatto una confessione choc a Jessica Morlacchi e Mariavittoria Minghetti, rivelando che Shaila pensava che a Lorenzo piacessero gli uomini. Martinez ha anche aggiunto che l’ex velina ha usato un termine “non troppo simpatico” per dire che Spolverato potrebbe essere attratto dai maschi.

Confession di Javier su Shaila: "Credeva che a Lorenzo piacessero gli uomini"

“Io l’ho sempre tutelata, anche quando diceva che non ci eravamo baciati e invece mi baciava tutte le notti. Poi ne ha dette di cose su tanti qui in casa, ma anche sullo stesso Lorenzo. Su di lui mi ha detto tante cose quando eravamo a letto. Fino ad ora non avevo voluto dire nulla.

Mi diceva che non le piaceva e tante altre cose che mi avevano convinto che lei non fosse interessata. Una volta ha anche parlato di alcuni suoi dubbi. non volevo dirlo, ma ora non me ne frega più nulla. Mi ha detto ‘ma secondo te a Lorenzo può essere che gli piaccia anche altro?’. Sì mi ha detto ‘che gli piacciano anche i maschi e non solo le femmine? Lo vedi che sta sempre abbracciato con Michael boh’. E lei non ha detto ‘gli piaccia anche l’altro’, ha detto dei termini diversi. Ecco perché mi chiedo come sia possibile che adesso sia innamorata di Lorenzo. Sì me l’ha detto a me nel letto. Mi ha proprio detto ‘a me sembra …’ ha usato un termine non simpatico”.