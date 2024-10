Nella decima puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, lunedì 28 ottobre, oltre alla resa dei conti tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato da un lato, e Javier Martinez e Helena Prestes dall’altro, Alfonso Signorini ha dedicato un blocco anche al feeling tra Tommaso Franchi e Maica Benedicto (clicca QUI per l'articolo). Mariavittoria Minghetti ha scoperto che l’idraulico toscano e la concorrente spagnola continuano a pensare l’uno all’altra. A ciò si aggiunge che durante un blocco pubblicitario, Shaila Gatta è andata da Tommaso per confidargli: “Maica al Gran Hermano parlava sempre di te e ti pensa molto. Ha detto che ti aspetta e mi ha chiesto di salutarti”.

Al termine della diretta, Mariavittoria si è sfogata con Jessica Morlacchi e Amanda Lecciso. La gieffina è esplosa contro l’ex velina, dandole della “falsa” e anche della “str**za”.

Mariavittoria contro Shaila: "Falsa e str**za!"

“Io mi sento ingabbiata, sento che non riesco a uscire fuori, come se fossi dentro ad una scatola. Anche in puntata non riesco bene ad esprimermi. Ho fatto la figura della tonta stasera e poi quell’altra che si intromette e poi prende in giro tutti e fa i teatrini. Poteva restare a Madrid!

Ora è tornata Shaila che si fa il suo gioco, il suo Shaila e Lollo show, il suo teatro. Quell’altra str*nza è tornata e mi ha nominato. Io quella non la posso sopportare. Poi era immune e non si poteva nominare. Ma come fa Lorenzo a starci? Solo perché è bella? Io non capisco come fa. Io la vedo così finta. Non la riesco a vedere vera.

Certo che sono sincera, non mi piace e ve lo ripeto mille volte. Io non la posso sopportare e ti dico la verità: mi dà anche fastidio che è tornata. Io non la posso soffrire. Quello si prenderà uno di quei pali in faccia a 200 all’ora. Lei lo prende in giro non è innamorata”.