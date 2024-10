Maica Benedicto, concorrente del Gran Hermano rimasta per 48 ore nella Casa del Grande Fratello, ha rivelato di sentire qualcosa per Tommaso Franchi: “Era qualcosa che non sentivo da molto tempo. In appena due giorni è successo. Mi ha fatto capire che in poco tempo si può già instaurare qualcosa di bello”.

La modella spagnola ha raccontato a Shaila Gatta di aver capito sin da subito che c’era una forte connessione con l’idraulico toscano, e ha detto che vorrebbe incontrarlo per parlargli guardandolo negli occhi.

Maia Benedicto vuole incontrare Tommaso Franchi

“Senti qualcosa di forte per Lorenzo? Ti capisco benissimo. Quando mi si avvicinava Tommaso avevo la stessa sensazione. Con lui c’era una bella energia. Sono entrata e lui subito mi ha portato un bicchiere d’acqua. Era super gentile e attento, molto carino. Il Gran Hermano mi ha fatto vedere varie immagini. All’inizio erano i maschi tutti insieme e gli hanno dato la notizia: ‘Lei è dovuta uscire’. E Tommaso ha parlato subito e ha detto tipo: ‘Oddio ma cosa? Perché? Che succede? Ma è uscita per me?’. Poi ho visto delle immagini dove era lui da solo e diceva: ‘Lei è una ragazza semplice, buona, carina, per nulla snob. E mi piace, mi piace tanto’. Le anime che si incontrano e non serve parlare? L’ho visto. Quando lo guardavo negli occhi era speciale. Non riuscivo a smettere di guardarlo. Era come se mi attirasse a sé. Voglio vederlo, ho bisogno di guardarlo in faccia”.

Shaila ha rassicurato Maica: “Non aver paura, vivitela. Che bello che senti queste cose. Ti sei innamorata! Stai tranquilla che adesso che torno ci parlo io con lui. Gli dico che lo stai pensando tanto, che lo saluti e che lo aspetti. E non devi preoccuparti perché io sarò la tua inviata”.