Com’era ampiamente prevedibile, durante la decima puntata del Grande Fratello c’è stata la resta dei conti con da un lato Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, e dall’altro Javier Martinez e Helena Prestes. I concorrenti hanno avuto modo di guardare le immagini in cui l’ex velina e il modello milanese “amoreggiavano” nella Casa del Gran Hermano, e molti di loro hanno fortemente criticato la ballerina napoletana, che durante la pubblicità è sbottata. Shaila si è lamentata degli attacchi a lei indirizzati, ed ha anche notato che il pubblico in studio applaudiva Javier ogni volta che il pallavolista argentino esprimeva un concetto.

“Certamente mi dispiace per Javier – ha provato a giustificarsi la Gatta -. Però io ho seguito quello che ha detto il mio cuore. Ho represso le mie emozioni a lungo. Javier è un bravissimo ragazzo, è buono e tutto, io non posso dire nulla di brutto. Non ho mai finto e non ho giocato. Però non mi fa di essere giudicata così. Sono una ragazza e fuori quante si comportano come me? Una donna può anche concedersi del tempo per conoscere un ragazzo per poi capire che non è quello giusto e che non è scattata la scintilla”.

Poco dopo, durante la pubblicità Shaila ha però sbroccato: “Mi sento messa proprio al rogo. Che cosa ho fatto di male? Ma io che ne so. Non mi hanno nemmeno fatto spiegare le mie cose. Qua mi stanno mettendo al rogo ca**o. Che colpa ho? Mi spiace anche, ma io so quello che sento. Mi fanno passare per quella che gioca. Tutti così aggressivi, mamma mia. Ho seguito il cuore e invece mi attaccano per quello che ho detto. Io sono sincera e ho detto la verità. […] Tanto si è preso tutti gli applausi. Mamma mia, per ogni cosa che ha detto gli hanno fatto gli applausi. Mi sembra un po’ esagerato”.