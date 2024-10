Nel corso della decima puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, lunedì 28 ottobre, Tommaso Franchi ha scoperto la verità sull’uscita dalla Casa di Maia Benedicto. All’idraulico toscano sono stati mostrati i video della gieffina spagnola nei quali dichiara di essersi presa una cotta per lui e che non vede l’ora di incontrarlo.

In seguito, è stata data a Tommaso la possibilità di inviarle un messaggio, e il gieffino non se lo è fatto ripetere neanche la seconda volta: “Ciao Maica. Mi è dispiaciuto tanto non poterti salutare. Mi piacerebbe vederti un’altra volta perché l’ultima volta che ci siamo visti eravamo in sauna e non abbiamo potuto salutarti come avremmo voluto. Sei una ragazza fantastica. Questi due giorni che sei stata in Casa per me è stato molto emozionante, grazie per tutto”.

Poco dopo, Tommaso è stato chiamato in confessionale, dove ha trovato un regalo da parte di Maica: un piccolo cuore di legno all’interno di una scatola. Lui si è commosso, e Alfonso Signorini ha esclamato: “Ma che aspettiamo a mandarlo in Spagna?”, con gli autori che hanno risposto: “Ci stiamo lavorando”.