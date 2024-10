Nel corso della puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì 28 ottobre, ha fatto il suo ingresso nella Casa Federica Petagna, tra le protagoniste dell’edizione autunnale di Temptation Island. La giovane napoletana, dopo aver lasciato l’ormai ex fidanzato Alfonso D’Apice, ha iniziato una frequentazione con il tentatore Stefano Tediosi. Ma adesso che entrata nella Casa più spiata d’Italia, le cose potrebbero cambiare nuovamente.

La presentazione di Federica Petagna

“Stasera una nuova concorrente entrerà nella Casa per portare tutta la sua energia e il suo brio. Si tratta di Federica Petagna, la quale ha alle spalle un'importante storia d'amore – si legge sul sito del Grande Fratello -. Conosce Alfonso a soli dodici anni e, da quel momento, il ragazzo ha cominciato a pretendere di avere il controllo sulla sua vita. Il fidanzato doveva supervisionare anche il suo look e non le concedeva alcuna libertà. Federica non poteva uscire con le amiche, non poteva avere una sua personalità. Stava diventando tutto molto estenuante. Per mettere alla prova i loro sentimenti, la coppia ha deciso di partecipare a Temptation Island, dove la ragazza si è avvicinata a un tentatore di nome Stefano. Tuttavia, al falò di confronto, i due hanno deciso di proseguire la relazione, successivamente interrotta dopo un solo mese.

Federica si rende conto di aver sbagliato in passato, probabilmente era troppo ingenua e immatura per fronteggiare Alfonso. All'epoca, non immaginava la sua vita senza il fidanzato, tanto da essere diventata anche lei eccessivamente gelosa. Ormai i due ragazzi vivevano in simbiosi. Avendo preso coscienza delle criticità della relazione, Federica ha deciso di lasciare il ragazzo e proseguire il proprio percorso di vita da sola. Ha capito di non essere più innamorata e ha cominciato a vedere Stefano. Per lei, il suo ex fidanzato è importante e rimarrà una persona speciale, tuttavia entrambi devono accettare il fatto che la loro storia sia finita. Le dispiace farlo soffrire ma la loro relazione è ormai giunta al termine e non può avere un futuro.

Adesso, Federica ha intenzione di vivere l'esperienza di Grande Fratello appieno. Il suo desiderio è essere sé stessa e pensare solamente al suo percorso”.

Ed è proprio durante la presentazione di Federica che si sente un audio in cui Shaila Gatta bacchetta Lorenzo Spolverato: “Perché ridi? Ti piace? Non mi fare scherzi, eh!”. Insomma, l’ingresso della Petagna potrebbe presto regalare nuove dinamiche.