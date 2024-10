Al termine della decima puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, lunedì 28 ottobre, Mariavittoria Minghetti è esplosa contro Shaila Gatta (clicca QUI per l’articolo). Il motivo? Una volta rientrata nella Casa, l’ex velina ha confidato a Tommaso Franchi che Maica Benedicto continua a pensare a lui al Gran Hermano. Ma non solo.

“Mi sta sulle balle, non la posso sopportare e vi dico pure un’altra cosa: a me da pure fastidio che sia tornata, se ne poteva restare a Madrid”, ha detto Mariavittoria. La gieffina si è poi sfogata con Javier Martinez, che ha colto al volo l’assist per rivelarle una cosa che la ballerina napoletana gli ha detto sotto le coperte quando erano senza microfoni. Quando la Minghetti lo ha scoperto, si è sfogata con Jessica Morlacchi, dicendo che presto farà una sceneggiata.

“Shaila ha detto che sono una zo***la, perché secondo lei io ci provavo con Javier, me l’ha detto lui (indica Javier, ndr). Ho una visione ben specifica di Shaila. L’ho sempre detto. Lei qua fuori in Casa ha una maschera, la vera Shaila esce sotto le coperte”. Mariavittoria ha poi aggiunto: “Shaila parla come un libro stampato, è tutta finta dalla prima all’ultima parola, fa tanto la paladina delle donne e poi dà della zo***la a un’altra donna”.

Mariavittoria esplode contro Shaila

“Quell’altra str*nza è tornata e mi ha nominato. Io quella non la posso sopportare. Poi era immune e non si poteva nominare. Ma come fa Lorenzo a starci? Solo perché è bella? Io non capisco come fa. Io la vedo così finta. Non la riesco a vedere vera. Certo che sono sincera, non mi piace e ve lo ripeto mille volte. Io non la posso sopportare e ti dico la verità: mi dà anche fastidio che è tornata. Io non la posso soffrire. Quello si prenderà uno di quei pali in faccia a 200 all’ora. Lei lo prende in giro non è innamorata”.