Ieri sera, nel corso della decima puntata del Grande Fratello, è andata in scena l’attesissima resa dei conti tra Shaila Gatta e Javier Martinez. Al pallavolista argentino è stata mostrata una clip nella quale l’ex velina amoreggiava al Gran Hermano con Lorenzo Spolverato.

“Sono felice per loro. Ci sarà qualcuno là fuori che mi aspetterà. Mi sono tolto un peso, non mi riguarda più. Per me Shaila non c’è più in questa Casa. Non mi sento ferito, non mi interessa la sua opinione. Non voglio nemmeno più perderci tempo. Resterò educato, non farò finta che non ci sia ma per me è una persona che non c’è più”, ha tuonato Javier.

Shaila, di fronte alla reazione dl coinquilino, si è arrabbiata: “Non sono sposata e non ho una fede al dito”. L’uno ha cominciato a parlare sopra l’altra ed è stata Helena Prestes a prendere le difese di Javier: “Questo ragazzo può insegnarti la correttezza”. A dimostrarsi lontana e in completo disaccordo con Shaila è stata anche Beatrice Luzzi: “Parliamo un po’ di te Shaila, cosa che non fai mai. Cerca di fare un’operazione empatia se ci riesci. Se fossi stata al posto di Javier o al posto di Lorenzo, cosa avresti fatto?”. “Ci sarei rimasta male”, ha risposto lei, "Mi dispiace veramente”, ha concluso.

Al termine della puntata, Shaila si è confidata con Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi, e ha svelato la ragione per la quale non baciava Javier “alla luce del sole”. La ballerina napoletana ha dichiarato se Lorenzo li avesse visti lei avrebbe potuto perderlo. Una rivelazione che, secondo molti, certifica il fatto che la Gatta volesse tenere il piede in due scarpe.