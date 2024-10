Al Grande Fratello, nella tarda mattinata c’è stato un accesissimo faccia a faccia tra Shaila Gatta e Mariavittoria Minghetti. Peccato che la regia – per una ragione che resta tutt’ora ignota – non ha mostrato una singola immagine della discussione tra l’ex velina e il medico estetico. Un dettaglio che ha fatto letteralmente imbestialire i telespettatori che stavano assistendo alla diretta, sia su Mediaset Extra che su Mediaset Infinity.

Quel che è certo è che le due gieffine hanno litigato, e lo si evince grazie alle urla che si sentivano in sottofondo mentre la regia inquadrava luoghi differenti della Casa nei quali non erano presenti né Shaila né Mariavittoria. In un altro video diffuso su X (ex Twitter) si vede Luca Calvani che guarda in direzione delle due concorrenti e la sua espressione del volto è un mix tra stupore e incredulità.

“La discussione tra Mariavittoria e Shaila completamente censurata”, ha commentato un utente. E ancora: “Stanno facendo il confronto e il GF tutela la raccomandata (Shaila, ndr) non facendoci vedere niente”, “Un’ora su un’unica regia. Assurdo!”; “Ma ci rendiamo conto? Che circo!”.

Mariavittoria esplode contro Shaila: "Falsa e stro**a!"

Al termine della puntata andata in onda ieri, lunedì 28 ottobre, Mariavittoria è letteralmente esplosa contro Shaila: “Io mi sento ingabbiata, sento che non riesco a uscire fuori, come se fossi dentro ad una scatola. Anche in puntata non riesco bene ad esprimermi. Ho fatto la figura della tonta stasera e poi quell’altra che si intromette e poi prende in giro tutti e fa i teatrini. Poteva restare a Madrid!

Ora è tornata Shaila che si fa il suo gioco, il suo Shaila e Lollo show, il suo teatro. Quell’altra str*nza è tornata e mi ha nominato. Io quella non la posso sopportare. Poi era immune e non si poteva nominare. Ma come fa Lorenzo a starci? Solo perché è bella? Io non capisco come fa. Io la vedo così finta. Non la riesco a vedere vera.

Certo che sono sincera, non mi piace e ve lo ripeto mille volte. Io non la posso sopportare e ti dico la verità: mi dà anche fastidio che è tornata. Io non la posso soffrire. Quello si prenderà uno di quei pali in faccia a 200 all’ora. Lei lo prende in giro non è innamorata”.