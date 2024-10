Nelle passate settimane, Shaila Gatta ha rivelato alle Non è la Rai alcuni dettagli “piccanti” sulle notti trascorse con Javier Martinez nella Casa del Grande Fratello, esaltando anche alcune “doti particolari” del pallavolista argentino. Ieri, però, dopo aver scoperto che Javier ha raccontato a tutti che lei l’ha baciato in più di un’occasione sotto le coperte, l’ex velina non l’ha presa bene. Anche per questo motivo, gli inquilini hanno criticato Shaila, accusandola di aver giocato con un ragazzo che invece era realmente interessato a lei. Le Non è la Rai hanno bacchettato la ballerina: “Dopo la rivelazione di Javier abbiamo cambiato un po’ la visione. Se tu eri confusa non dovevi andare nel suo letto o baciarlo così tutte le notti. Lui si era quasi innamorato di te e tu l’avevi capito”.

Se la Gatta è stata oggetto di critiche da parte di concorrenti, non è accaduto lo stesso per Lorenzo Spovlerato, che non è stato accusato di aver giocato con i sentimenti di Helena Prestes (al Gran Hermano lo ha candidamente ammesso), e questo perché tra lui e la modella non ci sarebbe stato nulla di fisico. Nelle ultime ore, però, Shaila ha raccontato un’altra versione.

“I baci tra me e Javier ci sono stati, sì è vero ok. Lorenzo però non ha una situazione tanto lontana dalla mia. L’ha fatta anche lui sta roba. Non ci sarà stato il bacio come nel mio caso, ma sotto le coperte io so che hanno fatto cose. Sì sotto le lenzuola, me l’ha detto… ma a me non importa. Era per dire e ristabilire un attimo le cose e spiegare tutto”.