Al Grande Fratello, Shaila Gatta ha detto di essere stupita dal fatto che Javier Martinez sia deluso e che abbia svelato retroscena e raccontato le cattiverie che lei diceva sul conto degli altri concorrenti mentre erano sotto le coperte. Il pallavolista argentino, infatti, ha rivelato che l’ex velina avrebbe utilizzato un termine omofobo riferito a Lorenzo Spolverato (clicca QUI per l'articolo), e uno particolarmente offensivo nei confronti di Mariavittoria Minghetti e Amanda Lecciso (clicca QUI per l'articolo). Queste ultime, nella tarda mattinata di ieri, hanno affrontato la ballerina napoletana (anche se la regia, non si sa per quale ragione, ha censurato il confronto) chiedendole se davvero avesse dato loro della “zo**ole”. Shaila, palesemente in difficoltà, ha detto di non ricordare.

In seguito, però, la Gatta ha cambiato nuovamente versione, giurando alle Non è la Rai di non aver mai pronunciato termini offensivi nei confronti di Mariavittoria a Amanda. Ma non solo. Shaila ha anche sparlato di Javier, utilizzando aggettivo poco carini nei suoi confronti.

Shaila Gatta sparla di Javier Martinez

“Come mai mi sono avvicinata così tanto ad Javier? Questo è un meccanismo che ho da bambina, pure con i miei genitori, di non deludere le aspettative. Io sapevo che a voi piaceva Javier… io non volevo deludervi. Mi sono sentita un po’… Se volete la verità è questa. Io mi sono un po’ sforzata e mi forzavo ad andare avanti.

Javier pure, mamma che schifo, che schifo, poco coraggio. Ma uomo de che? Ragazzi sta combinando delle cose, sta facendo una brutta figura. Sta dicendo delle cose che non esistono. Gentiluomo? Mi sono sbagliata. E poi ha detto le cose di sotto le coperte. Da gentiluomo incassi il colpo! Da uomo mi prendi in privato e mi dici tutto. Sta andando in giro a mettere inciuci. Lui è andato a dire ad Amanda che le ho dato delle poco di buono. Ma quanti anni abbiamo? Ma stiamo scherzando? Ma stai male? Ma smettila dai finiscila. Ma che problemi ha quello?

Lui per me è morto, non io per lui (fa il verso del vomito, ndr). Se è un signore non racconta le cose che sono successe con me sotto le coperte. Lui mi vuole screditare e si sta accanendo proprio”.