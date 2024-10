Durante la loro permanenza nella Casa del Gran Hermano, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si sono abbandonati alla passione. Tornati al Grande Fratello, l’ex velina e il modello milanese hanno resistito per qualche ora, ma ieri sera si sono rintanati in magazzino dove si sono dati decisamente da fare.

“Qui è un ca**o di casino. Tu sei un casino, sei il mio casino. Che ci nominino e ci buttino fuori”, ha esclamato Lorenzo. Shaila, mentre baciava il collo e il mento di Spolverato, ha risposto: “E tu pure sei un casino. Ho fatto tutto questo casino per te. Lo stai capendo cosa ho fatto? Se ci nominano… chi se ne importa”. Poi, i due gieffini si sono ricomposti, lei si è avvicinata a Lorenzo e ha "tastato" le sue parti basse.

Dopo la passione che li ha travolti in magazzino, Lorenzo ha consigliato a Shaila di chiarire con Mariavittoria Minghetti e Amanda Lecciso che, stando a quanto rivelato da Javier Martinez, sarebbero state etichettate dall'ex velina come delle “zo**ole”. Tuttavia, la Gatta non sembra essere intenzionata a seguire il consiglio del fidanzato: “A me Mariavittoria non piace. Non mi interessa nemmeno chiarire con lei. Con Amanda posso anche chiarire perché la vedo più buona. Mariavittoria giudica e basta e dice cattiverie. Mi ha detto che devo imparare a piangere perché sono un’attrice. Poi altre cose poco carine. Che pensi quello che vuole. Se ho detto che loro due sono delle zo**ole? Non mi ricordo veramente! Io non mi ricordo quello che posso aver detto sotto le coperte a Javier. Ho detto tante cose che non ritengo importanti e che quindi non ricordo. Questa nello specifico non me la ricordo”.