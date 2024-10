Beatrice Luzzi ha rilasciato una lunga intervista a SuperGuidaTV nella quale ha parlato della sua nuova esperienza come opinionista del Grande Fratello e del rapporto con Alfonso Signorini. Ma non solo. Dopo la foto pubblicata da Giuseppe Garibaldi mentre erano insieme, l’ex gieffina è tornata a parlare anche del rapporto con l’ex coinquilino.

“Ad Alfonso devo molto, gli voglio bene e lo stimo molto come conduttore. Allo stesso tempo, è importante mantenere il proprio punto di vista e non avere timore di esprimere il proprio pensiero. Non mancano certo gli scambi di opinione, che considero costruttivi, e questo è proprio uno dei motivi per cui siamo lì”.

Tra i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello, Beatrice ha parlato di Shaila Gatta: “La mia opinione su Shaila l’ho espressa già quattro o cinque settimane fa. Tutto continua ad avere un senso da allora, tutto torna”.

La Luzzi ha poi chiarito il suo legame con Giuseppe Garibaldi, con cui aveva recentemente condiviso uno scatto sui social: “Giuseppe è a Roma per studiare, quindi ci vediamo ogni tanto. Mi fa piacere seguirlo, dargli qualche buon consiglio e, quando posso ritagliarmi un po’ di tempo, ci incontriamo”.

E in merito ad un possibile ritorno alla recitazione, l’ex gieffina ha dichiarato: “Recitare è un capitolo chiuso dal punto di vista sentimentale. Oggi mi sento più gratificata a trasmettere i miei pensieri e le mie emozioni. Se dovesse arrivare un progetto che segue la linea dell’impegno sociale, lo considererei volentieri”.