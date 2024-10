La Casa del Grande Fratello ha salvato la relazione tra Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo. In un’intervista rilasciata al settimanale Diva & Donna, la ballerina ha raccontato come lei e il marito hanno scacciato la crisi che incombeva sul loro matrimonio. Merito di quei pochi giorni trascorsi insieme nella Casa, durante i quali hanno potuto anche fare l’amore ritrovando un’intesa che sembrava incrinata.

“In quella casa le emozioni sono tutte amplificate – ha dichiarato Carmen Russo - e possono esserci reazioni inaspettate. Mi fa piacere che il mio ingresso lo abbia un po' rassicurato. Ora è tutto rientrato, si è ripreso”.

E in quanto al sesso tra le mura della casa del Grande Fratello non solo non nega, ma rivendica quel momento di vicinanza: “Mi sembra una cosa del tutto normale - afferma-. Siamo una coppia e, anche dopo 42 anni, quando scatta la scintilla è solo segno di un amore vero. E il nostro è così. La cosa più bella è mantenere viva quella complicità e quella intimità nel tempo”.

E dire che al suo ingresso in Casa la situazione si era rivelata alquanto imbarazzante, con Enzo Paolo Turchi che invece di sembrare rasserenato dalla presenza della moglie era apparso quasi infastidito, confessando poi ad Alfonso Signorini come da qualche tempo sentisse che il loro rapporto fosse in crisi. E invece adesso è tornato il sereno tra la coppia. “Per me Enzo Paolo è tutto! Lo amo come il primo giorno, è un marito fantastico e un padre speciale. Con Maria siamo le persone più felici del mondo”, ha concluso Carmen.