Dopo essersi “dati da fare” all’interno del magazzino della Casa del Grande Fratello (clicca QUI per l'articolo), Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato non si sono trattenuti neanche ieri sera in giardino davanti a tutti, tanto che ad un certo punto la regia è stata costretta a censurare.

In un video, diventato virale sui social, l’ex velina e il modello milanese, presi da una passione travolgente, si sono appartati in un angolino, e a quel punto Lorenzo ha fatto una “richiesta” a Shaila: “Tirala su (la gonna, ndr), tirala su… Ehi, tirala su!”, ma la ballerina si è rifiutata. Pochi istanti dopo, la regia ha staccato l’audio. Poi, la telecamera ha ripreso il bacio tra i due, e in seguito Spolverato ha detto che la Gatta “fa la birichina”.

La vicinanza esplicita tra Shaila e Lorenzo, peraltro davanti agli occhi di Javier Martinez, non è stata gradita da alcuni concorrenti, in particolare Jessica Morlacchi e Enzo Paolo Turchi. Osservando la scena, la cantante ha detto: “Sono senza parole, tatto zero. Davanti a Javi stanno facendo il panico, ma guarda che slinguate ragazzi. Evitate. Che facciano pure, ma qui è tatto zero […] Io non credo neanche che non abbiano dormito insieme (in hotel, ndr) e si saranno sicuramente preparati qualcosa”.

Poco dopo, anche il coreografo si è espresso: “Fuori c’è una scena di quelle… Sarò sbagliato io che vi devo dire. Sarò all’antica, ma sono felice e contento di essere all’antica su certe cose. Essere all’antica non significa condannare in toto la modernità. Ma qui mi sembra un poco troppo”.