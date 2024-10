L’aereo per Javier Martinez volato questa mattina sopra la Casa del Grande Fratello ha rappresentato un colpo durissimo da assorbire per Shaila Gatta.

“Javi vola alto, l’Italia sa”, recitava lo striscione dei fan indirizzato al pallavolista argentino. L’ex velina, dopo aver abbozzato un sorriso di circostanza, è poi scoppiata in un pianto disperato. Lorenzo Spolverato, invece, è rimasto del tutto impassibile difronte alle lacrime dell’ex velina. Probabilmente, dopo quanto accaduto nell’ultima puntata, la ballerina napoletana ha preso coscienza del fatto che il pubblico si è in gran parte schierato con Martinez e non con lei.

Tuttavia, secondo alcuni telespettatori, quelle della Gatta sarebbero lacrime di coccodrillo. “Shaila con le mani in faccia per non fare vedere che non scende neanche una lacrima…”, ha commentato un utente. E ancora: “Ora che la dinamica da tronista è finita, Shaila cerca di creare quella della donna che viene attaccata, della vittima incompresa messa da parte in casa”. Poi, c’è anche chi cita “l’indimenticabile” performance del “Man” Alex Belli durante la sesta edizione del Gf Vip: “Alex Belli almeno si buttava l’acqua in faccia per far vedere le lacrime”.

Javier Martinez smaschera Shaila Gatta

“Io Shaila l’ho sempre tutelata, anche quando diceva che non ci eravamo baciati e invece mi baciava tutte le notti. Poi ne ha dette di cose su tanti qui in casa, ma anche sullo stesso Lorenzo. Su di lui mi ha detto tante cose quando eravamo a letto. Fino ad ora non avevo voluto dire nulla. Mi diceva che non le piaceva e tante altre cose che mi avevano convinto che lei non fosse interessata. Una volta ha anche parlato di alcuni suoi dubbi. Non volevo dirlo, ma ora non me ne frega più nulla. Mi ha detto ‘ma secondo te a Lorenzo può essere che gli piaccia anche altro?’. Sì mi ha detto ‘che gli piacciano anche i maschi e non solo le femmine? Lo vedi che sta sempre abbracciato con Michael’. E lei non ha detto ‘gli piaccia anche l’altro’, ha detto dei termini diversi”.