Da quando Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sono tornati al Grande Fratello dopo aver trascorso una settimana in Spagna, nella Casa si respira un clima di forte tensione. Diversi inquilini non credono alla veridicità della coppia, ma un concorrente in particolare crede che l’ex velina e il modello milanese stiano recitando con l’obiettivo di riscuotere consensi.

Nelle ultime ore, Enzo Paolo Turchi ha detto: “Io non vedo questa cosa vera, né da una parte e né dall’altra. Perché in una settimana o due non si può… Io a prescindere dalla mancanza di rispetto per Javier, trovo tutto inutile. Se poi lo fanno per le clip allora lo capisco. Se fanno queste cose per il gioco ok, allora capisco l’utilità. Fanno cose gratuite in momenti inopportuni. La gamba alzata, le lingue. Queste cose sono così plateali e un po’ finte. Poi è ovvio che siamo tutti liberi. Non voglio giudicare, ma non trovo che abbia un senso. Se non c’è il senso diventa tutto spettacolo e allora facciamo i balletti che è meglio. Ma noi dichiariamo che i balletti sono spettacolo. Ci stanno spettacoli belli e spettacoli brutti”.

Negli ultimi giorni, Enzo Paolo si è mostrato particolarmente insofferente rispetto alla dinamica che vede protagonisti Shaila e Lorenzo, e ieri sera ha confidato a Luca Calvani che non gli piace la direzione presa dai due coinquilini: “Anche perché poi pure gli altri si mettono paura perché è forte e dicono ‘è meglio farmela amica’. Però tutto questo va benissimo, però non va bene per altre cose, non va bene per me, per chi vuole fare un percorso diverso. Non mi piace questa situazione, me ne vado. Sì me ne vado”.

Già nelle passate settimane, Turchi aveva “minacciato” di abbandonare la Casa, salvo poi cambiare idea dopo l’ingresso della moglie Carmen Russo.