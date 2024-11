Il passionale flirt tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato ha alterato gli equilibri al Grande Fratello. La sensazione è che nella Casa più spiata d’Italia si siano create due fazioni, tra chi sostiene l’ex velina e il modello milanese, e chi, al contrario, non riesce a giustificare il loro comportamento. Tra Mariavittoria Minghetti e la ballerina napoletana non corre buon sangue, con la prima che si è apertamente schierata dalla parte di Javier Martinez (scaricato da Shaila per Lorenzo). In supporto ai cosiddetti #Shailenzo, soprannome dato alla coppia, è andata la new entry Federica Petagna.

“La percentuale di falsità qui dentro…mamma mia. Gioco io? No, giochi tu”. Lorenzo Spolverato ha così commentato il trattamento ricevuto negli ultimi giorni all'interno della Casa. Anche Shaila Gatta ha spiegato di non sentirsi accettata e capita dagli inquilini. “Da alcune persone noto solo giudizio, distacco, sguardi – ha rivelato l'ex velina –. Io rimango senza parole per questa mancanza di compassione”. Di recente, l’ex velina è scoppiata in lacrime dopo aver letto uno striscione pro Javier ("Javi vola in alto. L'Italia sa"). Un gesto che le ha fatto intendere come molti spettatori facciano il tifo per il pallavolista argentino.

Federica Petagna è la new entry del Grande Fratello. La concorrente ha rivelato a Lorenzo il feeling che si è creato tra lei e Shaila: “Non me lo aspettavo proprio. È stato naturale e spontaneo. Ci siamo trovate su molte cose. Siamo entrambe un po' pazze”. Poi, l’ex volto di Temptation Island ha aggiunto di trovare Tommaso Franchi molto “genuino”, ma che non può dire la stessa cosa di Mariavittoria Minghetti: “Non la vedo falsa, però non lo so, mi aspetterei qualcosa”. Infine ha ammesso di sentirsi più a suo agio con il gruppo formato da Spolverato, Luca Giglioli, Yulia Bruschi e Shaila.