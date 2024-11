Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo sono una delle coppie più longeva nella storia della televisione italiana. Eppure, alcune settimane fa, all’interno della Casa del Grande Fratello, il coreografo ha vissuto una crisi e messo in dubbio il rapporto con la moglie.

“A lei piacciono i Superman, io non lo sono, non penso che mi abbia tradito, ma se non mi vuole più sono pronto ad andare via da casa”, ha detto Turchi. Una crisi immediatamente rientrata con l’ingresso di Carmen nella Casa più spiata d’Italia, dove è scoppiata anche la passione.

Il passato di Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo, però, è avvolto dal mistero. Loi scorso mese, la ballerina aveva confessato al settimanale Chi che quando era giovanissima ha avuto una sfilza di corteggiatori anche celebri: “Uomini che hanno fatto follie per me? C’era un nobile spagnolo che era fissato, mandava continue dimostrazioni d’affetto, ma non era quello il mio futuro”.

A sganciare la bomba su Turchi è stato invece Cristiano Malgioglio durante la semifinale di Tale e Quale Show, in seguito all’imitazione di Don Lurio fatta da Justine Mattera. La showgirl statunitense si è infatti esibita sulle note di Testa Spalla, che Don Lurio ha realizzato negli anni '70 con Lola Falana.

Cristiano Malgioglio svela un retroscena su Enzo Paolo Turchi

“Don Lurio ha portato in Italia una donna di origine cubana straordinaria. Pensa che ha avuto una storia incredibile per due anni con Enzo Paolo Turchi. Chissà se la nostra Carmen Russo lo saprà. Non lo so se lo sa. Ora lo sa. Lei ha avuto una grande delusione d’amore, poi ha cantato nei più grandi teatri di Las Vegas e ora è diventata una suora di clausura ed è molto bello tutto questo”.