Alfonso Signorini si gioca nuovamente la carta Temptation Island per risollevare le sorti del Grande Fratello. Dopo l’ingresso di Federica Petagna, infatti, nelle prossime settimane dovrebbe annunciare anche l’entrata di Alfonso D’Apice. Nei giorni scorsi, Dagospia ha rivelato che l’ex fidanzato della giovane napoletana è stato scelto come nuovo inquilino della Casa più spiata d’Italia, proprio sulla scia di Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti.

Federica Petagna ritroverà dunque il suo ex Alfonso D'Apice al Grande Fratello. La coppia ha interrotto la storia dopo 8 anni insieme a Temptation Island, nell'edizione autunnale, l'ultima andata in onda: a decidere la separazione è stata lei che, subito dopo, ha iniziato una frequentazione con il tentatore conosciuto nel villaggio, Stefano Tediosi.

“Alfonso Signorini gioca la carta Temptation Island. Nella casa più spiata d’Italia lunedì scorso ha fatto il suo ingresso Federica Petagna, la ragazza ha partecipato al docureality prodotto da Fascino con il fidanzato Alfonso D’Apice – si legge su Dagospia -. La coppia ha interrotto al falò il viaggio nei sentimenti ma il reality di Canale 5 li riporterà sotto lo stesso tetto. Alfonso parteciperà al Grande Fratello in qualità di concorrente”.

Intanto, stando a quanto rivelato dall’esperto di gossip Alessandro Rosica, Federica già sarebbe a conoscenza del fatto che Alfonso entrerà nella Casa: “Alfonso Signorini, dopo il ‘no’ a Lino Giuliano, ha puntato su Federica e l’ex fidanzato, aprendo ad una possibilità di farli fidanzare con altri coinquilini, così da formare l’ennesima por*ata televisiva. Federica sa tutto, si sono messi d’accordo da settimane”.

Intanto, Amedeo Venza ha lanciato una nuova indiscrezione: “Persone molto vicine ad Alfonso fanno sapere che la decisione di entrare nella Casa è dovuta ad un solo obiettivo: riconquistare la sua ex”.

L’ingresso di Alfonso potrebbe essere imminente e potrebbe avvenire già nella puntata che andrà in onda domani, lunedì 4 novembre. Deianira Marzano, infatti, ha rivelato che D’Apice è già in quarantena in vista del suo ingresso nella Casa.