Al Grande Fratello, da quando è scoppiata la passione con Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato ha avuto un cambiamento repentino. O almeno, è questo il parere di Jessica Morlacchi, che ha preso da parte il modello milanese e lo ha invitato a tornare ad essere la persona di un tempo. Inoltre, l’ex cantante dei Gazosa lo ha informato che l’ex velina avrebbe parlato male di lui in passato con Javier Martinez.

Jessica Morlacchi ha preso da parte Lorenzo Spolverato e gli ha confidato che Shaila Gatta ha sparlato di lui nelle scorse settimane: “Shaila ha detto cose anche su di te, anche se Javier non te le sta dicendo”. Nei giorni scorsi, infatti, Javier ha svelato ad alcuni concorrenti: “Shaila mi ha detto: ‘Ma secondo te a Lorenzo può essere che gli piace anche l'altro, non solo le femmine? Sta sempre abbracciato a Michael'. Mi ha detto: ‘Può essere che…sembra…' e ha usato un termine non simpatico”. Tuttavia, Spolverato non ha dato peso alle parole della Morlacchi: “Va bene, non vado a pensare a quella roba adesso. È più importante un'altra cosa perché in alcuni momenti vengono dette delle cose per dei motivi. Io non penso che Javier sotto le coperte sia stato zitto. Vale per entrambi questa cosa”. Ma Jessica ha replicato: “E perché lei non lo dice? Faglielo dire”. Ma Lorenzo è stato lapidario: “No, non si può”.

La cantante ha proseguito nel suo discorso spiegando al modello che alcuni concorrenti con cui aveva legato, ora sentono la sua mancanza: “Noi vogliamo te”. E il gieffino ha assicurato: “E io voglio voi”. Jessica ha poi concluso: “Per me ti puoi fidanzare con chi ti pare. Torna in te. E poi ti vivi lei come ti pare. Ma torna te perché tu qui sei qualcuno, qualcuno di molto forte. Ricordatelo. Sei qualcuno di molto forte. Ricordati dove sei e ricordati quello che vuoi fare nella vita”.