La storia d’amore tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato continua a non convincere, sia gli inquilini che si trovano all’interno della Casa del Grande Fratello, sia il pubblico che osserva dall’esterno l’evolversi degli eventi. Secondo gran parte dei telespettatori, infatti, l’ex velina e il modello milanese stanno recitando con il solo obiettivo di ottenere consensi e di ricevere il maggior numero di clip durante le puntate.

Grazia Sambruna, firma del Corriere della Sera, dopo aver condiviso una foto di Shaila e Lorenzo, ha commentato: “Mi arrivano screen con rimproveri e commentacci dei coinquilini verso Shaila e Lorenzo al Grande Fratello. Ora, immaginate di stare in una casa con altre persone, entrare in zone comuni e trovarvi davanti puntualmente scene come questa in foto. Mi spiace, ma sono due incivili. Anzi, nemmeno “incivili”. È come se non fossero proprio civilizzati. S’accoppiano ovunque, in faccia a chiunque. Mai vista una cosa così. Di solito le coppie s’infrattano o fanno le loro robe sotto a piumoni e/o lenzuola. Anche “solo” per la presenza delle telecamere. Schifo”.

Sotto al post della Sambruna è intervenuto anche Paolo Giordano, noto critico musicale: “Più che incivili, fanno sembrare capolavori d’essai i film di Bombolo e Alvaro Vitali”.